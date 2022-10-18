Вопрос о направлении наблюдательной миссии ОДКБ в Армению может обсуждаться только на заседании Совета ОДКБ. На данный момент решения нет, идут обсуждения.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Один из журналистов напомнил о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что ОДКБ готова направить наблюдателей в Армению, для этого нужно только решение Совета ОДКБ.

Мирзоян подчеркнул, что Армения обращалась в ОДКБ, членом которой она является, и в организации было принято решение о направлении предварительной миссии по установлению фактов. «Должностные лица приехали, подготовили отчет на основе своих наблюдений, который был представлен руководителям всех государств-членов ОДКБ.

В настоящее время Секретариат пустил в обращение проект решения, основанный на этом отчете. Посредством устных обсуждений мы попытались понять, когда может состояться заседание Совета, высшего органа, где лидеры стран смогут обсудить вопрос наблюдательной миссии. Мы сейчас на этом этапе, решения еще нет, идут обсуждения, должно состояться заседание Совета.

Для нас крайне важна политическая оценка ситуации, которую представят эти государства. В первую очередь нам необходимо понять, в какой степени организация признает существующую ситуацию, которая является агрессией против Армении и вторжением на суверенную территорию Армении», — сказал Арарат Мирзоян.