Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад по Свободе в интернете, перефразировав его «Countering the Authoritarian Overhaul of the Internet» — «Противодействие авторитарной перестройке интернета», согласно которому Армения входит в число свободных стран.

Как передает «Арменпресс», в докладе говорится, что в этом году Армения получила 74 балла, в отличие от 71 за 2021 год. Доклад охватывает период с 31 мая 2021 года по 1 июня 2022 года.

В докладе в отношении Армении, в частности, отмечается:«Местные и международные группы гражданского общества в Армении осудили и убедили правительство отменить статью о тяжелом оскорблении в Уголовном кодексе, принятую в июле 2021 года. Закон, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление государственных чиновников и общественных деятелей, в течение года использовался для преследования пользователей, которые делали критические комментарии, особенно в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты гражданского общества выразили свою обеспокоенность на частных встречах с дипломатами и в армянских СМИ, их возражения позже были процитированы в официальном обращении в Конституционный суд. Правительственные чиновники договорились в 2022 году не включать это положение в новый Уголовный кодекс, который вступил в силу в июле. Они обязались при разработке будущих законов, касающихся СМИ, проводить всесторонние консультации с группами ГО».