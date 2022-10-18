Армения, наряду с активными дипломатическими контактами в различных форматах, постоянно наблюдает со стороны Азербайджана неконструктивное, максималистское поведение, стремление и попытку повлиять на ход переговоров угрозой применения силы.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос журналиста на совместном брифинге с министром иностранных дел Норвегии сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, .

«В последнее время проходят активные встречи. Мы готовы и приложим все усилия для продолжения активной работы с той же интенсивностью, чтобы наконец установить стабильный, прочный и справедливый мир в регионе. В связи с этим наши ожидания и наше намерение не изменились.

Другое дело, что наряду с этими переговорами мы постоянно наблюдаем неконструктивное, я бы сказал максималистское поведение со стороны Азербайджана, а также видим желание и попытку повлиять на эти переговоры угрозой применения силы. Только так и в таком контексте, при такой трактовке я вижу последнюю агрессию Азербайджана. До этого была еще одна агрессия, до этого была еще одна провокация, а также азербайджанская риторика», — сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении подчеркнул, что такие действия явно не способствуют конструктивной атмосфере и конструктивным переговорам. Однако, несмотря на это, армянская сторона, продолжая прежний стиль работы, считает, что окончательные решения должны быть достигнуты за столом переговоров. Мирзоян заверил, что Армения готова продолжить эти усилия.