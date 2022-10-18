Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян готов встретиться с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает «Арменпресс», Мирзоян заявил об этом на брифинге, отвечая на замечание, что министр иностранных дел Турции Чавушоглу выразил готовность встретиться с министром иностранных дел Армении.

«Мы заинтересованы в успешном завершении диалога. Конечно, может произойти любая встреча, которая поможет достичь этого успешного завершения. Я никогда не был против такой встречи», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел РА подчеркнул, что, тем не менее, в ходе этих встреч стороны должны предпринимать искренние и серьезные шаги в направлении установления дипломатических отношений между странами и открытия границы. «Повторю: я готов к такой встрече, надеюсь, что такая встреча в итоге даст ощутимые результаты, если она состоится», — заключил Мирзоян.