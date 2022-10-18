Азербайджан на переговорах не настаивает и не предлагает иметь дорогу, с теми же установками, что Лачинский коридор.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись заявления министра иностранных дел Турции, что «Азербайджан справедливо заявляет, что Лачинский коридор и Зангезурский коридор должны иметь тот же статус».

Мирзоян подчеркнул, что в этой формулировке есть большое преувеличение, Азербайджан такого не говорит.

«На переговорах представители Азербайджана не настаивают и не предлагают иметь дорогу с теми же установками, что и Лачинский коридор. Если г-н Чавушоглу вносит этот компонент в переговоры, то, вероятно, ему было бы хорошо говорить от своего имени. Азербайджан такого не говорит», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что ни одна из сторон не может на законных основаниях заявлять о подобном, поскольку установки были даны в заявлении от 9 ноября 2020 года, а затем и в трехстороннем заявлении от 11 января 2021 года. Оба заявления — публичные.

«Есть Лачинский коридор, который является дорогой жизни для армян Нагорного Карабаха, есть и тема разблокирования транспортно-экономической инфраструктуры региона. Говорится и о новом канале связи с Нахиджеваном.

Мы неоднократно выражали свою позицию на этот счет, она не изменилась, все дороги, в том числе существующие, и вновь строящиеся, должны действовать под суверенитетом и законодательством стран, по которым они проходят», — сказал Мирзоян. Министр отметил, что, по его субъективному восприятию, в этом плане есть определенные подвижки. Он выразил оптимизм, что переговоры в этом направлении могут быть успешно завершены в ближайшее время.