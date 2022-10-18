В Баку продолжаются нападки против президента Франции Эммануэля Макрона, об этом сообщает EurasiaNet.

Очередным проявлением нетерпимости стал отвратительный эпизод ненависти с привлечением азербайджанских детей, которых собрали, чтобы по общественному телевидению Азербайджана спеть оскорбительную песню.

В трехминутной песне, размещенной на странице сети в Facebook 18 октября, ведущий Азиз Алиев поет вместе с детским хором.

«Он настроен проармянски», — поет Алиев.

Что вы можете сказать этому человеку?

Он дает нам лживые обещания

Он танцует с Пашиняном

Он так себя унизил.

Скажите, кто этот человек?»