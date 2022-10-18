В Баку продолжаются нападки против президента Франции Эммануэля Макрона, об этом сообщает EurasiaNet.
Очередным проявлением нетерпимости стал отвратительный эпизод ненависти с привлечением азербайджанских детей, которых собрали, чтобы по общественному телевидению Азербайджана спеть оскорбительную песню.
В трехминутной песне, размещенной на странице сети в Facebook 18 октября, ведущий Азиз Алиев поет вместе с детским хором.
«Он настроен проармянски», — поет Алиев.
Что вы можете сказать этому человеку?
Он дает нам лживые обещания
Он танцует с Пашиняном
Он так себя унизил.
Скажите, кто этот человек?»
Затем дети в хоре отвечают по слогам. «ЭМ-МАН-У-ЭЛЬ!»
«В самом центре Парижа, — поет Алиев.
На беглом французском языке
Кто-то несет чушь,
Как будто пьян…
Скажи — кто этот человек?»
Малыши снова отвечают: «ЭМ-МАН-У-ЭЛЬ!».