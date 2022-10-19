Итоги прошедшего в Ереване чемпионата мира по самбо среди молодежи, юниоров и кадетов подвел в беседе с нашим корреспондентом главный тренер сборной Армении по этому виду спорта Вовик Ходжоян.

— Как Вы оцениваете результат участия сборной Армении в домашнем мировом первенстве?

— Наши спортсмены завоевали 20 медалей разного достоинства. Результат считаю удовлетворительным.

— Каковы ваши впечатления от финальной схватки нашего единственного чемпиона Роберта Симоняна?

— Развернулась упорная борьба между равными соперниками, в которой Симонян победил благодаря волевым качествам и трудолюбию. Роберт проигрывал кыргызскому самбисту со счетом 0:1, однако боролся до конца и в решающий момент, проведя удачный бросок, вырвал победу. В чемпионатах мира участвуют сильнейшие спортсмены: в таких турнирах не бывает легких побед.

— Чем обусловлены поражения Миграна Слояна и Эрика Сагателяна в финалах своих весовых категорий?

— Парни в целом неплохо подготовились к чемпионату. Их соперники победили благодаря болевым приемам.

— 17 представителей Армении стали бронзовыми призерами. Они не были готовы бороться за более высокие места?

— Все они подготовились довольно хорошо. Мы считаем их перспективными спортсменами и связываем с ними определенные надежды. Более удачного выступления мы ожидали от молодых самбистов, которые, на мой взгляд, могли завоевать больше медалей и награды более высокого достоинства. Но в спорте ожидания не всегда оправдываются полностью. Большинство ребят уступили в равной борьбе, проиграв по предупреждениям.

— Какой вывод Вы сделали из этого чемпионата, чему нужно уделять больше внимания при дальнейшей подготовке?

— Возможно, следует отводить больше места тактической работе и использованию болевых приемов.

— Как Вы оцениваете уровень организации чемпионата?

— Могу сказать, что с точки зрения организации это был один из самых удачных чемпионатов мира, в которых мне доводилось участвовать — как с точки зрения обеспечения участников транспортом, питанием, так и обслуживания делегаций в целом. Жаль только, что на соревнования приехали представители порядка 20 стран. Все таки география чемпионата мира должна быть более широкой. Некоторые сборные воздержались от приезда из-за ситуации на Украине и в нашем регионе, но основные сильнейшие команды участвовали. Думаю, что и при участии большего количества команд, наш результат существенно не изменился бы. Теперь приступаем к подготовке к чемпионату мира среди взрослых. Надеемся порадовать наших поклонников новыми медалями.