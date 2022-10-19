Победителем проходящего в Ереване международного шахматного турнира «Yerevan Open» стал Сергей Лобанов, выступающий под флагом ФИДЕ.

Как сообщает «Арменпресс», в последнем туре ереванского турнира победу одержали Мамикон Гарибян, Самвел Тер-Саакян, Амирреза Бала и другие шахматисты.

Первое место в турнирной таблице с 7 очками из 9 возможных занял российский шахматист Сергей Лобанов, выступающий под флагом ФИДЕ.В IV международном шахматном турнире «Yerevan Open» участвовали 292 шахматиста из 15 стран. Общий призовой фонд турнира составлял 14 миллионов драмов.