Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал количество без вести пропавших в результате первой и второй Арцахских войн, а также агрессии Азербайджана против Армении, совершенной 13 сентября 2022 года, выразив надежду, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судеб без вести пропавших.

«В результате первой войны в Нагорном Карабахе без вести пропали 777 армян, в результате второй войны в Нагорном Карабахе — 217, в результате агрессии Азербайджана против Армении, совершенной 13 сентября — 29 человек. Надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судеб наших соотечественников», — как сообщает «Арменпресс», написал Пашинян на своей странице в Twitter.