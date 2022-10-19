Малхас Амоян, член сборной Армении по греко-римской борьбе, ставший чемпионом мира до 23 лет, посвятил свою победу армянскому и езидскому народам.

«Мы прошли сложный путь, и нам еще предстоит его пройти. Спасибо всем вам. Свою победу я посвящаю армянскому и езидскому народам. Эта победа принадлежит всем нам», — как сообщает «Арменпресс», написал Малхас Амоян на своих страницах в социальных сетях. Малхас Амоян на проходившем в Испании в Понтеведе чемпионате мира до 23 лет вышел в финал в весовой категории 77 кг и одержал победу над Александром Гуцу из Молдовы со счетом 7:2.