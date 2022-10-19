Авиакомпания FLYONE ARMENIA 19 октября выполнила первый регулярный прямой рейс по маршруту Ереван-Екатеринбург-Ереван.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе авиакомпании, рейсы Ереван-Екатеринбург-Ереван будут выполняться из международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» с частотой 2 рейса в неделю — по средам и воскресеньям, с удобным расписанием и доступной ценой.

Церемония открытия регулярных прямых рейсов состоялась в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Председатель правления авиакомпании FLYONE ARMENIA Арам Ананян и первый пассажир рейса Гоар Хачатрян перерезали символическую ленту.

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«Сегодня мы вместе запускаем регулярные рейсы авиакомпании FLYONE ARMENIA в международный аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга. Екатеринбург стал четвертым городом России, присоединившимся к полетной карте первой национальной бюджетной компании Армении. Это событие имеет большое значение для нас, и компания планирует в ближайшее время увеличить количество рейсов в Россию, в том числе в обозримом будущем по новым направлениям», — сказал Арам Ананян в связи с началом рейсов.