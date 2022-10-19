Сотрудничество между «Арменпресс» и болгарским Информационным агентством БТА отныне приобретет новый характер.

19 октября в Софии, столице Болгарии, между агентствами было подписано новое соглашение о сотрудничестве, которое обмен информацией между сторонами сделает более эффективным и интенсивным.

Директор «Арменпресс» Нарине Назарян, напомнив, что сотрудничество с болгарским БТА началось в 2004 году, подчеркнула, что с новым соглашением сотрудничество будет поставлено на новую и более прочную основу. «По предложению моего коллеги Кирилла Вылчева мы договорились, что отныне оба агентства будут выпускать новости по принципу «ежедневно по одной новости», что подразумевает, что одна из самых важных новостей этого дня обязательно найдет свое отражение в партнерских СМИ.

«Это соглашение позволит нашим странам стать ближе друг к другу, построить новую историю дружбы, главная цель которой — укрепить доверие и сделать общества более осведомленными друг о друге», — сказала Назарян. Она напомнила, что «Арменпресс», придавая большое значение расширению международной партнерской сети, подписала соглашения с более чем 25 информационными агентствами мира. «Только в этом году были подписаны соглашения с аргентинским агентством Telam, катарским QNA и итальянским информационными агентствами ANSA. Это шаг к тому, чтобы быть ближе к миру, потому что обмен новостями является важным инструментом взаимного признания», — подчеркнула директор «Арменпресс».

Директор болгарского БТА Кирилл Вылчев счел знаменательным, что подписание соглашения произошло в рамках государственного визита президента Армении Ваагна Хачатуряна в Болгарию. Он отметил, что это 17-й подобный договор агентства с информационным агентством-партнером. Вылчев подчеркнул, что, помимо обмена информацией, соглашение станет основой для реализации программ по обмену журналистами между БТА и «Арменпресс».

«Мы взаимосвязаны разными путями. Болгарский и армянский народы, как сказал [Пейо] Яворов (прим. — болгарский поэт), «всегда были мужественные народами», их связывает общая христианская вера. Символично, что соглашение между нашими информационными агентствами было подписано в день небесного покровителя Св. Иоанна Рильского, призывавшего жить в солидарности и согласии.

В армянском языке есть известная поговорка: «Сегодняшнее слово — это завтрашний мост». Я уверен, что мы построим между нами много мостов», — сказал глава болгарского агентства.

БТА — национальное информационное агентство Болгарии, основанное в 1898 году. Оно вещает на болгарском и английском языках. Сегодня подписчиками БТА считаются все ведущие информационные агентства Болгарии. Агентство является членом Европейского альянса информационных агентств и Совета национальных информационных агентств Черноморского региона, членом-основателем Совета балканских национальных информационных агентств.

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Информационное агентство «Арменпресс» основано 18 декабря 1918 года. Оно первоначально называлось «Армянское телеграфное агентство». Агентство располагает богатым информационным и фотоархивом, представляющим историю Армении и региона. Агентство ежедневно публикует около 350 новостей на армянском, русском, английском, французском, арабском, турецком и испанском языках. «Арменпресс» является членом 4-х международных информационных организаций. Агентство представляет Армению в Информационном совете СНГ, Совете национальных информационных агентств Черноморского региона, Совете национальных информационных агентств Юго-Восточной Европы и Балканских государств (в качестве наблюдателя) и Всемирном конгрессе информационных агентств.