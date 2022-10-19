Ереванский суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении адвоката Эрика Алексаняна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Ранее в рамках того же дела была арестована судья Арусяк Алексанян.

Прокуратура направила в Высший судебный совет ходатайства с требованием разрешения на возбуждение уголовного дела и лишение свободы судьи Арусяк Алексанян, которые были удовлетворены Высшим судебным советом.

В СМИ муссируются слухи о том, что судья Арусяк Алексанян обвиняется в принятии заведомо несправедливого судебного акта и превышении своих полномочий. В рамках того же производства обвинение было также предъявлено адвокату Эрику Алексаняну, которого обвиняют в содействии судье Алексанян.