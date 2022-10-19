Германия хотела бы принять участие в миссии наблюдателей в Армении и планирует предложить своих экспертов для работы с ноября.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам представитель МИД ФРГ.

Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению для мониторинга ситуации на границе.

«Федеральное правительство стремится к тому, чтобы Германия приняла участие в миссии наблюдателей в Армении, и сможет предложить командировку экспертов, начиная с ноября», — отметил представитель МИД.

По его словам, решение о том, кто именно будет вовлечен в процесс, примет руководство миссии, в зависимости от конкретных потребностей.

Напомним, миссия наблюдателей ЕС рассчитана на два месяца. Цель работы – способствовать восстановлению безопасности и стабильности в регионе, формированию доверия и работе комиссий по делимитации и безопасности на границе.