Гроссмейстер Элина Даниелян, выступая за австрийскую команду «ASVOeПамхаген», стала победительницей прошедшего в Австрии 26-го розыгрыша клубного Кубка Европы по шахматам среди женщин. Выступая на первой доске своего клуба, армянская шахматистка внесла в общекомандную копилку 3 очка из 7 возможных.

Лидер женской сборной Армении во второй раз завоевала главный клубный трофей Европы, повторив успех 16-летней давности, когда победила в этом турнире в составе ереванской «Мики». Элина Даниелян рассказала нашему корреспонденту, что перед самым стартом нынешнего турнира у нее возникло предчувствие — все должно завершится удачно.

— Ваш клуб занял первое место с преимуществом в одно очко. Победа действительно далась с трудом?

— Помимо нашего клуба, на главный приз до последнего претендовали также команды из Румынии и Монако. Соперничество было бескомпромиссныь — никто не хотел уступать. И все же, думаю, мы заслуженно завоевали еврокубок, поскольку стали единственной командой, избежавшей поражения. В семи матчах мы одержали 5 побед и дважды сыграли вничью.

У нас набралась довольно сильная, и, главное, сплоченная команда, которая блестяще проявила себя. Моими одноклубницами были украинки Анна Ушенина, Юлия Осьмак и бывшая россиянка, ныне выступающая за Польшу Александра Мальцевская. Формированию дружной атмосферы в команде во многом способствовало то обстоятельство, что все мы часто встречались на разных турнирах и хорошо знакомы друг с другом. Кроме того, у всех нас есть опыт командной игры и проблем с принятием правильных решений в разных ситуацияхне возникало.

— Какой матч был самым сложным для вашего клуба и лично для Вас?

— На таких турнирах обычно не бывает откровенно слабых команд. Несколько ниже по классу был только наш соперник по первому туру — северомакедонский «Гамбит». Все остальные клубы были довольно сильны, и матчи проходили в напряженнейшей борьбе. Легких, тем более, проходных игр у нас практически не было. Самым важнымстал матч 3-го тура с традиционным фаворитом и многократным обладателем Кубка Европы — командой из Монте-Карло, и, пожалуй, встреча предпоследнего тура с командой Азербайджана, победив в которой мы, можно сказать,обеспечили себе первое место. Ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что даже в случае поражения в последнем туре наш клуб, скорее всего, стал бы чемпионом, потому что у нас были достаточно высокие дополнительные показатели.

— Значит, матч с азербайджанским клубом был для вас вдвойне принципиальным? Кстати, если не ошибаюсь, именно в нем Вы одержали свою единственную победу на этом турнире.

— Кстати, победа над Мамадзаде получилась весьма красивой. Все завершилось на 27 ходу. После позиционной борьбы в дебюте моя соперница допустила ошибку, на которую я отреагировала очень оперативно, и прорвав ее оборону двумя конями с привлечением ферзя, выманила черного короля в центр доски и эффектно объявила мат. Окончательная позиция была настолько впечатляющей, что даже я была восхищена.

Эта партия была для меня принципиальной еще и в том смысле, что на Всемирной шахматной олимпиаде этого года, имея очень хорошую позицию, я проиграла Мамадзаде, а на недавнем индивидуальном чемпионате Европы мы сыграли вничью. Так что на этот раз я решительно была настроена на победу. Очень рада, что одержала не просто победу, а очень красивую победу.

— Можно ли сказать, что это была Ваша самая красивая победа в нынешнем сезоне?

— Думаю — одна из красивых. На чемпионате Европы я также одержала несколько эффектных побед. Просто, эта партия получилась своеобразно красивой, особенно заключительная позиция. Кстати, это была не особо сложная партия, просто я крепко ухватилась за ошибку соперницы и до конца не ослабила хватку. У нее не было шансов на спасение.

— Вы также четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли. Ничейные результаты вытекали из логики командной игры или были обусловлены иными факторами?

— Во-первых, я играла на первой доске и соревновалась исключительно с сильными шахматистками. Возможно, в какой-то степени сказалась и усталость, поскольку я не успела отдохнуть после Олимпиады и чемпионата Европы. Мой результат мог быть чуть повыше, потому что, на мой взгляд, во втором туре я должна была белыми фигурами обыграть лидера английского клуба «Вуд Грин» и сборной Индонезии Ирину Сукандар, однако довольствовалась ничейным результатом и потеряла пол-очка. Впрочем,

Сукандар тоже сильная шахматистка, с которой встречалась также на Всемирной олимпиаде. Исходя из позиции, сложившейся на доске, я также не должна была проигрывать лидеру румынского клуба Ирине Бульмаге в партии четвертого тура. В целом по ходу турнира я получила плохую позицию только в последней партии, а в остальных встречах имела преимущество. К сожалению, после этого турнира мой коэффициент снизится примерно на 5 баллов.

— Если не ошибаюсь,Бульмаге Вы уступили также на чемпионате Европы. Она является неудобным соперником для Вас?

— Я бы не сказала. Ирину я победила в плей-офф чемпионата Европы прошлого года и прошла в следующий этап. Однако после этого только проигрывала ей во всех матчах. Все же, я не должна была проиграть ей на этом турнире: имела очень хорошую позицию, просто просчиталась в цейтноте и предоставила сопернице шанс, которым она сполна воспользовалась. Я не смогла правильно сориентироваться: на первый взгляд казалось, что все делаю правильно, но на самом деле играла неверно.

— В заключительном туре Вы вновь черными фигурами проиграли Алине Кашлинской, выступающей за польский клуб «Гвиазда Бигдош». В чем причина этого поражения?

— Эта партия состоялась рано утром, а я не привыкла играть в это время. Просто не смогла нормально настроиться и подготовиться и применила вариант, который когда-то я сама играла белыми. Однако, я не очень хорошо помнила последовательность ходов и получила плохую позицию, которую пыталась выправить в ходе игры. В какой-то момент даже показалось, что я отбила атаки соперницы, но избежать поражения не удалось.Это была единственная партия на турнире, в которой я проиграла по делу.

— Как Ваша команда отметила победу?

— Особо никак. После церемонии закрытия турнира мы с девочками собрались в узком кругу, поздравили друг друга, но быстро разошлись, так как моим одноклубницам нужно было готовиться к отъезду ночным рейсом. Вообще, последние дни соревнований, как правило, бывают трудными, поскольку день начинается рано и длится долго. Сначала играем, потом стараемся быстренько пообедать и успеть на церемонию закрытия, после которой спешим в гостиницу, чтобы подготовиться котъезду.

— Неужели нечего вспомнить?

— Почему нечего? Например, на клубном собрании перед началом турнира я объявила, что у нас есть шанс выиграть кубок. Один из руководителей клуба, с присущей австрийцам сдержанностью, спросил, почему я так думаю — ведь в турнире участвует мощная команда из Монте-Карло. Я ответила, что так подсказывает моя женская интуиция, к тому же 16 лет назад я уже выигрывала клубный кубок Европы, розыгрыш которого состоялся в соседнем городе. А это означает, что Австрия для меня успешная страна.

Мой собеседник с улыбкой ответил, что это действительно серьезный аргумент, и перешел к обсуждению других вопросов. А уже по окончании турнира, на церемонии награждения, я радостно смотрела на него, желая сказать: а вы сомневались относительно женской интуиции.

— 16 лет назад Вы стали обладателем клубного кубка Европы в составе ереванской«Мики». Сопоставимы ли эмоции от той победы и нынешнего успеха?

— Тогда эмоции были сильнее. Времена и ситуациябыли другие. К тому же, та победа была одержана армянской командой. А теперь больше всех обрадовался менеджер нашего клуба, сообщивший уже после моего возвращения в Армению, что победа «ASVO Памхагена» вызвала в Австрии большое воодушевление и всплеск патриотических чувств. Думаю, это обусловлено тем обстоятельством, что это была первая победа австрийских клубов в шахматном еврокубке.

— Почему Армения больше не выставляет команды в этих соревнованиях?

— В прошлом наши клубы всегда очень успешно участвовали в розыгрышах клубного кубка Европы — как в женских, так и в мужских турнирах. А сейчас не участвуем, наверное, потому, что в нашей стране нет серьезных традиций по организации шахматных клубных соревнований. Клубный чемпионат Армении давно не проводился. Пожалуй, причина в отсутствии спонсоров у клубов. Конечно, очень хочется снова увидеть наши клубы на европейской арене.

— Какие у Вас шахматные планы на ближайшее время?

— Готовлюсь к участию в открытом турнире в Португалии. Затем буду готовиться к чемпионату мира по блицу и быстрым шахматам, который пройдет в декабре.