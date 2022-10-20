МИД Франции отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями поставил крест на дружественных и сбалансированных отношениях между Парижем и Баку.

«Эти слова никоим образом не изменят всю мобилизованность Франции для установления мира между Арменией и Азербайджаном. Благодаря приверженности президента Франции в рамках первого саммита Европейского политического сообщества 6 октября в Праге удалось провести четырехстороннюю встречу с участием Шарля Мишеля, премьер-министра Пашиняна и президента Алиева. Это совещание позволило добиться прогресса в достижении этой цели, что отражено в принятом по этому случаю заявлении. Франция полностью поддерживает и процесс, начатый совместно с ЕС, который позволит вести переговоры по заключению мирного договора между двумя странами», — как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МИД Франции.

Ранее в интервью, данному телеканалу «France 2» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Азербайджан развязал 44-дневную войну 2020 года и в сентябре 2022 года напал на суверенную территорию Армении. В том же интервью Макрон заявил, что Россия накаляет ситуацию в регионе в пользу Азербайджана. «Что происходит на границе в течение последних двух лет. Сообщается, что 5 000 российских солдат размещены там для обеспечения безопасности границы, но русские используют многовековой конфликт и играют в азербайджанскую игру с Турцией, чтобы ослабить Армению, с которой у нее тесные связи. Вы видите, что происходит, это со стороны России попытка дестабилизировать обстановку, он хочет обострить ситуацию на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас», — сказал президент Франции.