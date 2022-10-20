На днях председатель Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвид Прайс заверял: Соединенные Штаты пытались сделать так, чтобы поддержка США Азербайджану никогда не использовалась в наступательных целях против Армении.

Но как именно США «пытались сделать так, чтобы поддержка США Азербайджану никогда не использовалась в наступательных целях против Армении», никто не объясняет. Ведь президенты США один за другим отменяют 907-ю поправку (ограничивающую оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне) к Акту в поддержку свободы.

Кстати, последним ее отменил действующий президент США Джо Байден, продлив отмену 907-й поправки, что означает дальнейшее оказание помощи Азербайджану на государственном уровне.

Тем не менее, по словам господина Прайса, США серьезно относятся к роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ и не хотят, чтобы какая-либо сторона брала на себя заранее определенную роль, наоборот, США поддерживают мир, основанный на ценностях людей, живущих в регионе.

Очевидно однако, что поддержка мира, основанного на ценностях людей, живущих в регионе, ничуть не смущает агрессора Алиева: на границе каждый день гибнут армянские военнослужащие, азербайджанские вояки вторгшиеся на нашу территорию, фактически вытесняют армян с их родины. Но мир поддерживается всеми, кто заинтересован в геополитике в регионе.

Возвратимся, однако, к заявлению господина Прайса. Коснувшись вопроса о том, какое военное сотрудничество может быть между Арменией и США, он сказал: «Сегодня у меня нет конкретного заявления по этому поводу, но спикер Пелоси дала очень четкий сигнал. Очевидно, что баланс в регионе меняется с учетом событий, связанных с Россией. Возможно, какие-то силы уже не так радикальны, как раньше. И обязательно будут изменения. В настоящий момент ведутся дискуссии, в частности, о том, как будут развиваться отношения, в том числе в сфере безопасности. Эти дискуссии довольно интенсивны».

С письменным заявлением, осуждающим агрессию Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, выступили на днях 47 депутатов Парламентской Ассамблее Совета Европы, призвав Азербайджан немедленно вывести свои войска с территории Армении и освободить всех военнопленных.

В заявлении подчеркивается, что именно Азербайджан инициировал широкомасштабную военную агрессию против суверенной территории Республики Армения в сентябре 2022 года.

«Этими неспровоцированными актами военной агрессии Азербайджан наносил удар и по объектам гражданской инфраструктуры в густонаселенных районах Армении, что привело к сотням жертв, в том числе и среди мирного населения. Имеются ужасающие свидетельства пыток, истязаний заключенных и погибших солдат, в том числе и женщин. Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана, которая является явным нарушением Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, международного гуманитарного права и обязательств Азербайджана как члена Совета Европы», — говорится в заявлении.

Депутаты также осудили убийства военнопленных армян, пытки и бесчеловечное обращение со стороны вооруженных сил Азербайджана, видеозаписи которых были опубликованы в социальных сетях.

«Мы призываем Азербайджан воздерживаться от любых дальнейших актов агрессии против территориальной целостности Армении и включиться в мирный переговорный процесс. Мы требуем немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и безотлагательного возвращения всех военнопленных и других задерживаемых лиц», — подчеркнули депутаты в заявлении.

Мы, армяне, конечно, до глубины души благодарны депутатам ПАСЕ за одно то, что судьба армянского народа волнует их. Но в ПАСЕ не 47 депутатов, а гораздо больше, остальные что — поощряют агрессию Азербайджана, или вовсе равнодушны к таким трагическим событиям.

Вопрос, к сожалению, риторический, ибо все понимают: Азербайджан вовсе не собирается подчиняться хоть и письменному заявлению 47 депутатов ПАСЕ.

К сожалению, если в одной из европейских структур осуждается (хоть и не единогласно) агрессия Азербайджана в отношении суверенной Армении, то в другой Азербайджан откровенно стимулируется.

Так, из открытых источников стало известно, что Еврокомиссия за поставленный из Азербайджана газ выплатила в первом квартале с.г. 2,1 млрд евро, во втором квартале — 2,8 млрд. Рост составил почти 33,5 процентов.

Проще говоря, покупая у Азербайджана газ, Европа стимулировала его на сумму 4,9 млрд евро. Если сегодня Европа покупает у Азербайджана 11,5 млрд кубометров газа, то до 2027 года, согласно предварительной договоренности, объемы поставок достигнут 20 млрд кубометров. Одним словом, Европа, стремясь минимизировать зависимость от российского газа и России в целом, весьма быстрыми темпами впадает в зависимость от Азербайджана – со всеми вытекающими из этого последствиями…

Конечно, это проблема Европы, но и прекрасный пример двойных стандартов.

Все бы ничего, но вместо того, чтобы наказать Азербайджан экономическими санкциями, Еврокомиссия стимулирует эту страну, покупая у нее топливо, теплотой которого, несомненно, зимой будет греться не только председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 18 июля с.г. подписала с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в энергетической сфере, но и депутаты ПАСЕ, беспощадно критикующие варварства Азербайджана…

Вот такой парадокс. Кстати, европейский.