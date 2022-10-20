20 октября Армению с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. В тот же день в МИД Армении состоится встреча министров иностранных дел Армении и Ирана. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

В ходе визита министр иностранных дел Ирана также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном.21 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян примут участие в церемонии открытия Генерального консульства Ирана в Капане.