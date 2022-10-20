20 октября президент Армении Ваагн Хачатурян наградил руководителя группы дружбы Болгария-Армения Парламента Болгарии Атанаса Зафирова Медалью признательности за его вклад в укрепление и развитие отношений между Арменией и Болгарией и сохранение общечеловеческих ценностей.

Как сообщает «Арменпресс», на церемонии награждения, состоявшейся в Софии, Атанас Зафиров выразил благодарность, подчеркнув, что для него большая честь получить эту награду от президента Армении.

«Выражаю благодарность и спешу сообщить, что не только я работаю над развитием армяно-болгарских отношений, но и многие мои коллеги. Эта медаль очень значима для меня, она отражает нашу работу», — сказал Зафиров.

Президент Армении Ваагн Хачатурян отметил, что он высоко ценит отношение болгарских властей к проживающим здесь местным армянам, а также к гражданам Республики Армения.

«У нас есть возможность выразить признательность Вам и всем Вашим коллегам, которые способствуют развитию армяно-болгарских отношений. Мы высоко ценим отношение болгарских властей к проживающим здесь нашим соотечественникам, а также к гражданам Республики Армения. Мы обязаны продолжать традиции, идущие из глубины веков. Еще раз поздравляю Вас и желаю успехов Вам и Вашим коллегам», — заключил президент Армении.