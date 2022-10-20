Завершены экспертизы тел военнослужащих, погибших в результате недавней агрессии Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Идентифицированы тела 201 военнослужащих.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства 20 октября заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она отметила, что неопознанных тел военнослужащих, погибших в результате агрессии 13 сентября нет.«После 44-дневной войны мы проводили по две экспертизы неопознанных останков, здесь и в Голландии. Ответы на эти экспертизы уже получены, но остались останки, которые, к сожалению, и там не удалось идентифицировать. Частицы более 60 останков были вывезены за границу и опознаны там», — сказала она, добавив, что есть и опознанные тела, которые не захоронены.