На рынке Армении наблюдаются определенный дефицит цемента.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Это означает, что в Армении такой объем строительства, что на рынке возник дефицит и наши местные производители не в состоянии обеспечить рынок. По этой причине с 10 октября снижена действующая пошлина на ввозимый цемент. Надеюсь, это решит проблему. С одной стороны, это хорошо в том смысле, что в стране очень большой масштаб строительства, с другой стороны, нехорошо, что из-за этого может замедлиться процесс строительства», — сказал премьер-министр, призвав Комиссию по экономической конкуренции проявить осторожность, чтобы обуздать аппетиты к сверхприбылям.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян добавил, что дефицит есть не только по части строительных материалов, но и строительных компаний и работников. «Мы постоянно пытаемся улучшить сектор закупок», — добавил Саносян.Никол Пашинян подчеркнул, что безработица в Армении не исчезла, выразив надежду, что Министерство труда и социальных вопросов будет активно, чтобы связать потенциальных работников с потенциальными работодателями.