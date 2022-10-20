Азербайджан все еще продолжает препятствовать, не позволять армянской стороне вынести с некоторых территорий тела армянских военнослужащих, погибших в результате его недавней агрессии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства сообщила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

«Минобороны знает конкретные места, где остались тела военнослужащих. И азербайджанская сторона до сих пор не дает своего согласия на вынос тел. Азербайджан по-прежнему препятствует и не дает разрешения на вынос тел», — сказала Григорян.

В результате агрессии Азербайджана, совершенной в сентябре, без вести пропавшими с армянской стороны считаются 29 человек. По данным ЗПЧ, это число может измениться, например, при опознании тел.Ранее, в конце сентября, заместитель начальника Генерального штаба ВС РА генерал-майор Аракел Мартикян заявил, что армянская сторона знает, где находятся тела погибших в результате азербайджанской агрессии 13 сентября, но попытки выноса тел встречались сильным огнем азербайджанских сил.