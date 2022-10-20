20 октября секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял делегацию возглавляемую главой отдела Восточной Европы Министерства обороны Великобритании, командором авиации (генерал) Питом Крокфордом. На встрече присутствовал и посол Великобритании в Армении Джон Галлахер.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.

Секретарь Совета безопасности приветствовал визит делегации в Армению и выразил уверенность в широких возможностях двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили ситуацию с региональной безопасностью, в рамках которой А. Григорян представил агрессию, развязанную азербайджанскими войсками 13 сентября, и ее последствия. Секретарь также подчеркнул решимость Армении в вопросе формирования стабильной среды безопасности в регионе.Собеседники обсудили перспективы и пути сотрудничества в сфере безопасности.