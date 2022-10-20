В рамках международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы» в Армении выступят известный дирижер Шарль Дютуа и пианист Николай Луганский. Концерт состоится 8 ноября в концертном зале «Арам Хачатрян».

Как сообщает «Арменпресс», на концерте прозвучат Второй фортепианный концерт Фредерика Шопена и Фантастическая симфония Гектора Берлиоза.

Пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии России, почетный член Российской академии художеств, профессор Московской консерватории, Николай Луганский – артист, которого журнал «Граммофон» назвал блестящим музыкантом-новатором.

Исполнительское искусство Луганского полно чувственности и изящества, он считается мастером дуэта русского и позднего романтизма. Самые взыскательные музыкальные критики особенно ценят уникальные интерпретации Луганского произведений Прокофьева, Шопена, Дебюсси и Рахманинова, за которые он получил множество наград.

Николай Луганский сотрудничал с такими известными дирижерами, как Юрий Темирканов, Кент Нагано, Джанандреа Нозеда, Стефан Денев, Владимир Юровский и другие. Он выступал на самых престижных сценах.

Дирижер Шарль Дютуа — обладатель более 40 международных наград. В 2014 году он был удостоен престижной премии Lifetime Achievement Award. В 2017 году Дютуа получил высшие награды в области классической музыки, в том числе и Золотую медаль Королевского филармонического общества.Двадцатилетнего Шарля Дютуа в свое время заметил Герберт фон Караян и пригласил возглавить Венскую государственную оперу. Впоследствии в качестве приглашенного дирижера он дирижировал в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, в Метрополитен-опера в Нью-Йорке и в других оперных театрах, был художественным руководителем и главным дирижером Лондонского филармонического оркестра. В настоящее время он приглашенный дирижер Санкт-Петербургской филармонии.