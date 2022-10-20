Совет ОДКБ в ближайшее время рассмотрит предложения по совместным мерам оказания помощи Еревану, в том числе проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в ближайшее время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Предполагается, что в ходе предстоящего заседания лидеры стран-членов в режиме видеоконференции обсудят итоги работы миссии ОДКБ в Армении и рассмотрят предложения по совместным мерам по оказанию помощи Еревану, в том числе проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», — отметила Захарова, добавив, что дополнительная информация на этот счет будет предоставляться и по линии секретариата ОДКБ.

На уточняющий вопрос журналиста, о какой конкретно помощи идет речь, Захарова ответила: «Они должны решить и согласовать этот вопрос. Это же Договор о коллективной безопасности, решения принимаются коллективно».