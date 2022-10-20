В Ереване началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате.

Как сообщает Арменпресс, перед началом заседания состоялась официальная церемония встречи и совместное фотографирование глав правительств стран-членов ЕАЭС.

Для участия в заседании в Армению прибыли председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, председатель Кабинета министров Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В ходе заседаний в узком и расширенном составах будут обсуждены вопросы повестки дня, связанные с развитием интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Особое внимание будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования информационной системы Союза, развитию единой аналитической системы управления электронной торговлей товаров.

Будет обсужден процесс подготовки соглашений о формировании общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. В результате планируется подписание решений о дальнейшем развитии евразийской экономической интеграции.