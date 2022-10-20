В целях повышения качества жизни граждан государств-членов ЕАЭС необходимо упростить процедуры взаимной торговли.

Как сообщает Арменпресс, об этом в своей речи в ходе проходящего в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе сказал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Он поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за прием, отметив, что проведение заседания осенью в Ереване становится доброй традицией, хотя и проходит в условиях сложной геополитической и геоэкономической конъюнктуры.

«В этот непростой период наш Союз, я считаю, должен продемонстрировать свое главное предназначение – улучшение качества жизни граждан посредством устранения барьеров и упрощения процедур во взаимной торговле. Для этого у нас есть все необходимое, причем главным является политическая воля глав наших государств. За нами остается сделать все зависящее от правительств для подлинного взаимовыгодного экономического партнерства. Мы все являемся приверженцами одной единой цели – это укрепление нашего Союза через продвижение четырех главных постулатов нашего интеграционного объединения во благо процветания наших государств и народов», — подчеркнул Жапаров.