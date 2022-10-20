Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел встречу с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, который прибыл в Армению для участия в проходящем в Ереване 20-21 октября заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя премьер-министра Беларуси, премьер-министр Пашинян отметил:

“Уважаемый Роман Александрович,

Уважаемые коллеги,

Приветствую вас в Республике Армения и очень рад этой встрече. Армения и Беларусь являются партнерами, и мы вместе участвуем в нескольких форматах, и Евразийский экономический союз — одна из главных площадок, где мы сотрудничаем.

Конечно, в текущие времена роль Евразийского экономического союза возрастает, потому что, как мы все знаем, к сожалению, весь мир переживает непростые экономические времена. Должен сказать, что те механизмы, которые есть у нас в Евразийском экономическом союзе, местами очень выручают в таких ситуациях.

Должен сказать, — и мы много раз об этом говорили, — что каждая кризисная ситуация приносит и трудности, и новые возможности. В этом контексте должен констатировать, что, например, товарооборот между Арменией и Беларусью в текущем году увеличился почти вдвое. Конечно, общий масштаб не такой большой, но наблюдается очень хорошая динамика, и я надеюсь, что в результате наших встреч и переговоров нам удастся сохранить эту экономическую динамику. Конечно, мы заинтересованы в этом вопросе, и надеюсь, что у нас появится все больше и больше общих проектов, которые будут грамотно организованы и принесут пользу и Беларуси, и Армении, нашим бизнесам, нашим гражданам.

Еще раз приветствую, очень рад Вас видеть”.

В свою очередь, премьер-министр Беларуси отметил:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Уважаемые коллеги,

Очень рад быть сегодня в Армении, в Ереване, в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, встретиться с Вами для того, чтобы кратко обсудить результаты нашего сотрудничества.

Действительно, исторические узы, которые связывают наши народы, очень крепки, успешно выдерживают испытание временем. Я абсолютно солидарен и разделяю Ваши оценки текущей фазы наших торгово-экономических и политических отношений.

Мы в принципе, Никол Воваевич, за последние годы, если так назвать, сделали очень хорошие шаги вперед, и, если с середины 2000-х годов отсчитывать, то нарастили товарооборот в несколько раз. Именно за 8 месяцев этого года он [товарооборот] прибавил, практически, еще 100 процентов. Особенно отрадно, что внешняя торговля сбалансирована: растет как белорусский экспорт в Армению, так и армянский экспорт в Беларусь. Растут инвестиции, и это тоже дорога с двусторонним движением. Увеличилось количество предприятий, зарегистрированных в Армении с участием белорусского капитала, и участием армянского капитала — в Беларуси.

Это очень хорошее отражение того, что на разных уровнях мы активно и эффективно работаем. И бизнес чувствует эти сигналы, которые посылаются и на политическом уровне, и инструменты у нас тоже эффективные. Как Вы знаете, совсем недавно состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Как мне доложили, оно прошло достаточно успешно, и коллеги достигли очень четких договоренностей по целому ряду вопросов. Поэтому, уважаемый Никол Воваевич, я уверен, что мы достигнем еще лучших результатов.

Конечно, на наш взгляд, сейчас очень важно переходить от простой торговли или экспортно-импортных операций к более серьезным проектам”.

Никол Пашинян и Роман Головченко обменялись мнениями о повестке дня и перспективах развития армяно-белорусских отношений. Обсуждены возможности расширения торгово-экономических связей и реализации совместных проектов. Затронут ряд вопросов взаимодействия в двустороннем формате, а также в рамках евразийских интеграционных процессов.