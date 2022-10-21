Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в проходящем в Ереване очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое проводится в узком и расширенном составах. Сегодня состоялось заседание в узком составе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании также приняли участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, председатель Кабинета министров Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Премьер-министр Армении встретил коллег из государств-членов ЕАЭС, затем состоялась протокольная церемония фотографирования.

В начале заседания в узком составе Никол Пашинян выступил с приветственной речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемые гости,

Уважаемые главы правительств,

Искренне рад приветствовать вас в столице Армении, где мы, можно сказать традиционно, проводим осеннее заседание Евразийского межправительственного совета.

С сожалением вынужден отметить, что мировая экономика переживает не лучшие времена: многие торговые, производственные и логистические связи, которые только начали восстанавливаться после пандемии, теперь подвергаются новым потрясениям. Под вопросом оказались в том числе основополагающие принципы глобальной экономической системы.

В нынешних неустойчивых экономических реалиях не вызывают сомнений востребованность и безусловная актуальность регулярного доверительного диалога на высшем уровне для более слаженного и скоординированного взаимодействия․

Понимание взаимных интересов и готовность к компромиссам и сотрудничеству могут стать ключом к решению многих вопросов. В этом контексте отмечу каждодневную, в буквальном смысле слова, работу по выработке скоординированных мер реагирования на возникающие проблемы, проводимую в рамках ЕАЭС на всех уровнях.

Прежде чем передать слово председателю Межправительственного совета Акылбеку Усенбековичу, позвольте выразить признательность кыргызской стороне как за председательство, так и за усилия по выработке сегодняшней насыщенной повестки, которая охватывает довольно широкий круг актуальных вопросов евразийской интеграции.

Желаю всем нам плодотворной работы и конструктивных обсуждений.

Благодарю за внимание”.

В ходе заседания заседания в узком составе главы правительств стран Евразийского экономического союза обсудили источники и механизмы финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Союза.

Члены ЕМПС были проинформированы о ходе подготовки международных договоров по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также о разработке технического задания единой аналитической системы управления электронной торговлей товарами на внутреннем рынке Союза. Было доложено о выполнении поручений и распоряжений предыдущих заседаний.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоится 21 октября.