Армения и Иран согласны с тем, что проблемы между странами региона должны решаться путем переговоров и конструктивного диалога, исключая применение силы или угрозу ее применения. Армения высоко ценит принципиальную и четкую позицию дружественного Ирана в отношении территориальной целостности Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

«Встречи в столицах наших стран имеют большее значение. Сегодня мы с удовлетворением констатируем, что отношения между двумя странами, основанные не только на тысячелетнем братстве и дружбе наших народов, но и на глубоком понимании наших общегосударственных интересов, последовательно углубляются в различных сферах», — сказал Мирзоян.

Ключевой темой обсуждения министров стала ситуация с региональной безопасностью и стабильностью. Мирзоян представил коллеге детали, связанные с разработкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Министр коснулся также подробностей и последствий широкомасштабной агрессии против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, развязанной Азербайджаном 13-14 сентября.

«Мы подтвердили императив вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, освобождения и репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, выяснения судьбы жертв насильственных исчезновений и поддержания режима прекращения огня. Мы согласились с тем, что проблемы между странами региона должны решаться путем переговоров и конструктивного диалога, исключая применение силы или угрозу ее применения. Мы высоко ценим принципиальную и четкую позицию дружественного Ирана в отношении территориальной целостности Армении, а также усилия иранской стороны, направленные на установление стабильности и мира в регионе», — сказал Мирзоян.

На встрече министры иностранных дел двух стран обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством как на двусторонней, так и на многосторонней площадках, и выразили готовность совместными усилиями обогатить армяно-иранскую повестку. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мыслями о перспективах придания нового импульса существующему сотрудничеству в сферах торговли, энергетики, транспорта и высоких технологий, коснулись темы продолжения и завершения крупных совместных экономических проектов.

«Особое значение придаем укреплению связей с Ираном в сфере дорожной инфраструктуры. И в этой связи, конечно же, необходимо подчеркнуть важность реализации проекта международного транспортного коридора Персидский залив — Черное море, в который могут быть включены и другие заинтересованные стороны и страны», — сказал глава МИД Армении.

Визит министра иностранных дел Ирана также ознаменуется важным событием: торжественной церемонией открытия генерального консульства Исламской Республики Иран в Капане. Мирзоян счел это важным и символичным шагом, свидетельствующим о готовности вывести сотрудничество между двумя странами и дружественными народами на качественно новый уровень.