Изменение исторических границ в регионе неприемлемо для Ирана, Иран предпримет все меры, чтобы противостоять даже намерению изменения.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Министр в первую очередь отметил, что открытие консульства в Капане создаст более удобные и легкие условия для развития сотрудничества между двумя странами.

«У нас есть общие интересы, мнения, а также опасения на Южном Кавказе. Иранская сторона категорически против присутствия иностранных представителей в регионе, будь то на территории Армении или Азербайджана. Для нас очень важна деятельность внутренних представителей в регионе. Иранская сторона вообще не приемлет изменения исторических границ в регионе, это красная линия для нас. И мы предпримем все шаги, чтобы противостоять любому подобному намерению», — заявил министр иностранных дел Ирана.

Товарооборот Армении и Ирана составляет около 700 млн долларов. На встрече главы МИД договорились увеличить его до 1 миллиарда.