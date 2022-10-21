Максималистский подход Азербайджана является главным препятствием для достижения большего прогресса в различных встречах и переговорах в различных форматах.

Как сообщает Арменпресс, об этом, коснувшись вопроса журналиста о четырехсторонней встрече в Праге, сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

«Четырехсторонняя встреча, состоявшаяся в Праге, — не единственная встреча, реализованная и организованная в рамках мирных усилий. Наши встречи по мирному договору, другим вопросам отношений Армения-Азербайджан, а также нагорно-карабахскому вопросу продолжаются на различных площадках и в различных форматах. Везде стараемся быть конструктивными и находить взаимоприемлемые решения.

И, пожалуй, не будет преувеличением, если скажу, что главным препятствием на пути к действительно большому прогрессу везде является максималистский подход Азербайджана и нежелание достигать взаимоприемлемых решений с Арменией. К сожалению, мы сталкиваемся только с максималистскими подходами со стороны Азербайджана», — сказал Мирзоян, отметив конструктивность армянской стороны.

Он добавил, что есть еще одно обстоятельство, которое может поставить под сомнение искренность одной из сторон в миростроительстве. «Речь идет о следующем: когда во время мирных переговоров постоянно звучат угрозы применения силы, или в действительности применяется сила и происходит агрессия одной договаривающейся страны против другой договаривающейся страны», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении выразил надежду, что в ближайшее время препятствия будут преодолены и будут достигнуты взаимоприемлемые решения.