Делегация Арцаха в ходе встреч с премьер-министром Республики Армения, председателем Национального собрания Армении, министром иностранных дел Армении и секретарем Совета безопасности Армении получила информацию о развитиях в течение последних полтора месяцев, встречах, вопросах, озвученных должностными лицами, посетившими Армению. Предоставленная информация послужила основанием, чтобы сделать выводы и понять, какие точки зрения, связанные с карабахской проблемой в целом, звучат или обсуждаются на международной арене.

Обо всем этом в интервью, данному Общественному телевидению Арцаха сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Мы должны представить нашему обществу реальность, в которой есть и неприятные темы, но мы должны все это учесть. Активность США и Европы связаны с отношениями Армения-Азербайджан или с мирным договором. Нам понятно, что карабахская проблема обсуждается и в ходе телефонных переговоров и многочисленных встреч Шарля Мишеля и Макрона с президентом Азербайджана и премьер-министром Республики Армения. Если до войны главной темой региона был карабахский конфликт, а для нас это был вопрос о статусе и будущем Республики Арцах, то сегодня главной региональной проблемой, обсуждаемыми темами стали конфликты между Арменией и Азербайджаном и боевые действия. В этом смысле мы должны трезво оценить ситуацию, определить предпочтительный и перспективный для нас политический курс и руководствоваться этим, не отступая от международной нормы права народа Арцаха на самоопределение, которая не подлежит обсуждению», — отметил Араик Арутюнян, добавив, что ни на одной встрече право народа Арцаха на самоопределение не подлежало обсуждению.

По словам президента Арцаха, арцахская делегация вернулась со встреч в Ереване весьма информированной.«Хотя для меня все это было понятно, так как я был в ежедневном оперативном контакте с премьер-министром Армении и министром иностранных дел, при необходимости и с секретарем Совета безопасности, потому что они являются официальными лицами, которые ведут переговоры», — сказал Араик Арутюнян.