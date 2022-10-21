Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подчеркнул, что последствия 44-дневной войны были очень тяжелыми, но они смогли защитить Республику Арцах.

Об этом в интервью, данному Общественному телевидению Арцаха сказал президент Республики Арцах Араик Арутюнян, подтвердив позицию, что Арцах не может быть в составе Азербайджана.

«Республика Арцах де-факто сегодня существует. Мы продолжаем руководствоваться основным законом нашего государства — Конституцией, законами. Юридически страна живет в той же логике, конечно, имея большие, болезненные человеческие и территориальные потери. Поэтому невозможно представить Арцах в ином статусе. Де-факто независимость не обсуждается. Конечно, мы осознаем, что для признания де-юре нам предстоит пройти большой путь, бороться годами, десятилетиями. Борьба должна продолжаться на международных площадках, с разными дружественными странами, уважающими демократию и права человека», — сказал Арутюнян.

По его словам, международные игроки, которые сегодня пытаются оказать свои услуги в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном, арцахскую проблему подчиняют этому, и не делают столь благоприятных предложений.

«Но это не мешает нам придерживаться важнейшей нормы Устава ООН о самоопределении наций. Должен отметить, что Арцах приобрел независимость в соответствии с Конституцией Советского Союза, законами и международным правом, и у нас нет желания ее уступать. Освободительной борьбе Арцаха, которую сегодня мы выражаем в форме права на самоопределение, не 20, не 30 лет, и мы должны быть очень мудрыми, чтобы довести эту борьбу до конца. Мы будем бороться за реализацию права на самоопределение, и должен отметить, что согласно Уставу ООН оно не подчинено территориальной целостности», — добавил президент Арцаха.

Отвечая на вопрос, какое значение для Арцаха может иметь принятое по итогам четырехсторонней встречи в Праге заявление о признании территориальной целостности друг друга Арменией и Азербайджаном, Араик Арутюнян выразил убеждение, что никакое соглашение не может предопределить будущее Арцах.«Норма территориальной целостности не является приоритетной в отношении права наций на самоопределение, и наша борьба будет именно в этих рамках. Мы как армяне также заинтересованы в стабильности Республики Армения, в отношениях между Арменией и Азербайджаном, но право на самоопределение арцахских армян не может быть подчинено этому и это соглашение не может помешать нашей борьбе», — подчеркнул президент Арцаха.