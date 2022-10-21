Общение между Арцахом и Азербайджаном началось после 9 ноября 2020 года. В результате которого в те тяжелые дни были решены важнейшие вопросы, связанные с без вести пропавшими, затем и с инфраструктурой.

Об этом в интервью Общественному телевидению заявил президент Арцаха Араик Арутюнян, касаясь контактов с Азербайджаном.«Мы должны решать вопросы, связанные с электричеством, газоснабжением, связью и с новой дорогой. На всех встречах, которые происходят, всегда, обязательно присутствуют и миротворцы. Без них общения не было и не будет. Что касается политических контактов или переговоров, то по этому вопросу решения мы должны принять вместе с политическими силами: принимаем ли мы предложения, какие полномочия будут у переговорщиков или участников этой встречи? Определенности по этому вопросу — у нас пока нет. Мы должны оценить, что это нам даст.

Если этим мы сможем продолжать сохранять нашу де-факто независимость, мир, стабильность, а также обсуждать и решать жизненно важные для нас вопросы, то, конечно, мы обязаны это сделать, не уступая наше право на самоопределение, и не ставя под сомнение путь независимости», — сказал Араик Арутюнян.