Принимая во внимание вклад Российской Федерации в вопросе прекращения войны и значение миротворческой миссии в процессе восстановления Арцаха в течение двух послевоенных лет, президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что не представляет будущего Арцаха без присутствия Российской Федерации.

В интервью Общественному телевидению Арцаха президент Арутюнян подчеркнул роль Российской Федерации как их гаранта, особенно в нынешних геополитических реалиях, когда для Арцаха важной задачей являются независимость и право на самоопределение.

«Может возникнуть вопрос, что власти Армении и Арцаха регулярно заявляли, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, но конфликт больше не является вопросом Армения-Азербайджан или Арцах-Азербайджан. К сожалению, конфликт имеет гораздо более глубокие корни. Есть декларация Шуши, Азербайджан-Турция, роль Турции в 44-дневной войне, которая стала намного больше, чем до войны. Поэтому мы представляем себе не только миротворческую миссию, мы ожидаем от Российской Федерации и других более надежных гарантий. Мы, конечно, приветствуем активность международного сообщества, а также отмечаем, что вовлеченность международного сообщества важна в наших будущих переговорах и отношениях с Азербайджаном, но я хочу сказать прямо, что будущее Арцаха без гарантий РФ для меня под вопросом», — добавил Арутюнян.На вопрос, чего ожидать через 3 года, когда истечет срок пребывания российских миротворческих сил в Арцахе, Арутюнян ответил: «Я отметил, что будущее Арцаха, прежде всего в плане решения проблем безопасности, не могу представить без Российской Федерации, и именно это заложено в нашей стратегии. Я не могу сказать, как это будет: продление миротворческой миссии или будет другой формат. Мне кажется, что российское руководство объявит об этом через какое-то время».