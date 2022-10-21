19-20 октября в рамках сотрудничества в сфере социального обеспечения военнослужащих Армению посетила делегация Департамента социальных дел и психологического обеспечения Министерства обороны Грузии.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, делегацию принял начальник Управления социальной защиты Министерства обороны Армении Александр Аветисян. Коллегам была представлена система льгот и гарантий, установленных законодательством Армении для военнослужащих и членов их семей, программы, реализуемые государством в этом направлении, были обсуждены и другие вопросы, связанные с социальной защитой военнослужащих.

По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по направлениям, представляющим взаимный интерес.Делегация Департамента социальных вопросов и психологического обеспечения Министерства обороны Грузии провела встречи и в Фонде страхования военнослужащих и в Министерстве труда и социальных вопросов РА.