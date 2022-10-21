Председатель фракции «Гражданский договор» Национального собрания РА Айк Конджорян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Арусяк Джулхакян в Страсбурге продолжили встречи с депутатами Европарламента.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС депутаты провели около двух десятков встреч.

Состоялись встречи с председателем подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам СЕ Натали Луазо, членом того же комитета Изабель Сантош, главой делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюсом Кубилюсом, вице-президентом Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения Расой Юкнявичене и с другими депутатами.

Депутаты Национального собрания представили коллегам угрозы, нависшие над Арменией и решимость армянского народа любой ценой защитить интересы и права Армении.Депутаты уверены, что Армения имеет сильную поддержку в Европарламенте. Дружба, основанная на общих ценностях, крепка как никогда.