Началась встреча в расширенном составе заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Ереване 21 октября.

Как сообщает «Арменпресс», для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереван прибыли премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Главы правительств государств Евразийского экономического союза обсудят источники и механизмы финансирования проектов производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Союза и развития интегрированной информационной системы союза.

Евразийская экономическая комиссия проинформирует членов Межправительственного совета о ходе подготовки международных соглашений о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации основных направлений производственной кооперации в ЕАЭС, о деятельности российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала и возможностях участия стран ЕАЭС в этих рамках.

Межправительственный совет обсудит состояние взаимной торговли стран ЕАЭС в 2021 году, реализуемые государствами ЕАЭС совместные проекты импортозамещения, первый комплекс мер ЕАЭС в рамках климатической повестки, вопросы начисления и распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС в 2021 году.

В целях развития электронной торговли в союзе посредством сертификатов хранения сельскохозяйственной продукции на заседании Межправительственного совета планируется подписать соглашение о правилах выдачи, обращения и погашения таких сертификатов в рамках ЕАЭС. На заседании Межправительственного совета планируется подписать соглашение о правилах выдачи, обращения и погашения таких сертификатов в рамках ЕАЭС.