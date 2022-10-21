Европейский союз представил подробности о размещении наблюдательной миссии на границе Армении и Азербайджана, разъяснив некоторые вопросы.

«Арменпресс» представляет разъяснения ЕС по этому поводу в формате вопросов и ответов.

Почему ЕС направляет в Армению мониторинговую миссию?

Решение об отправке мониторинговой миссии является ответом на договоренность, достигнутую в ходе четырехсторонней встречи председателя Совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По предложению Верховного представителя Жозепа Борреля 17 октября Совет по иностранным делам принял решение о создании наблюдательной миссии. Миссия имеет мандат на мониторинг ситуации в приграничных районах Армении и Азербайджана для укрепления доверия между сторонами. Это также позволилт ЕС эффективнее содействовать работе пограничных комиссий.

Чем будет заниматься миссия ЕС в Армении?

Миссия ЕС в Армении будет выполнять две основные задачи.Содействовать укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, наблюдая за прекращением огня с обеих сторон. Миссия ЕС будет следить за ситуацией в приграничных районах Армении и Азербайджана посредством периодических и специальных отчетов о военной обстановке, связанной с прекращением огня в населенных пунктах. Это позволит ЕС эффективнее содействовать работе пограничных комиссий двух стран.

Где будут расположены специалисты наблюдательной миссии?

Зоной ответственности миссии станет международно признанная граница между Арменией и Азербайджаном, они будут расположены на армянской стороне.

Является ли миссия ЕС военной миссией?

Нет, будут размещены только гражданские наблюдатели.

Сколько человек будет в мониторинговой миссии ЕС?

В составе миссии будет до 40 гражданских наблюдателей, которые останутся в течение двух месяцев.

Будет ли аналогичная мониторинговая миссия развернута в Азербайджане?

Нет, наблюдательная миссия будет находиться на международно признанной границе между Арменией и Азербайджаном, на армянской стороне. Ее основная цель — укрепление доверия между сторонами путем мониторинга соблюдения ими режима прекращения огня.

Какова была роль миссии по технической оценке, посетившей Армению 14 октября?

Цель миссии по технической оценке состояла в том, чтобы подготовить почву для развертывания миссии наблюдателей в стране. Ее роль заключалась в сборе необходимой информации, оценке ситуации на местах, установлении контактов с заинтересованными сторонами.

В чем роль миссии ЕС в Грузии в размещении миссии ЕС в Армении?

Чтобы обеспечить быстрое развертывание миссии ЕС в Армении, эксперты миссии ЕС направляются из Грузию. Миссия ЕС в Грузии предпринимает оперативные шаги, чтобы это не повлияло на ее работу. Миссия продолжит свою работу по всем направлениям деятельности в Грузии. Это подразумевает круглосуточный мониторинг административных границ для обеспечения стабильности в Грузии и в регионе. Миссия ЕС в Грузии остается полностью приверженной своему мандату.

За чем будет наблюдать миссия ЕС в Армении?

Миссия ЕС в Армении будет докладывать о военной ситуации, связанной с прекращением огня в приграничных районах Армении и Азербайджана. Это позволит ЕС эффективнее содействовать работе пограничных комиссий двух стран. Наблюдатели миссии ЕС будут следить за событиями вдоль границы, в том числе и за событиями, связанными с правами человека. У них не будет следственных полномочий.

Миссия ЕС в Армении даст ли заключение, какая сторона начала эскалацию 13 сентября, и сделает ли предложения о шагах по предотвращению дальнейших обострений?

Члены миссии ЕС сообщат о своих наблюдениях за ситуацией на границе в соответствующие структуры ЕС. Миссия не будет брать на себя произвольную роль или делать политические выводы на основе своих наблюдений.

Сотрудничают ли миссия ЕС в Армении и оценочная миссия ОБСЕ?

Это две разные миссии с разными мандатами. Миссия ЕС будет поддерживать контакты со всеми международными структурами, включая ОБСЕ. Миссии ЕС и ОБСЕ не дублируют работу друг друга.

Является ли миссия ЕС единственным способом, которым ЕС поддерживает деэскалацию между Арменией и Азербайджаном?ЕС активно участвует в процессе мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Председатель Совета Европы Шарль Мишель провел в Брюсселе 4 трехсторонние встречи с участием лидеров Армении и Азербайджана. Первая из них прошла 14 декабря 2021 года, в результате чего Азербайджан освободил 10 заключенных, и были достигнуты договоренности о дальнейших шагах на пути к мирному процессу. Следующие встречи состоялись 6 апреля, 22 мая и 31 августа 2022 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель поддерживал регулярные контакты с министрами иностранных дел двух стран. В Брюсселе также состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, которую организовали представитель ЕС Тойво Клаар и советник председателя Совета Европы, Магдалена Гроно. Тойво Клаар также провел личные консультации с руководством обеих сторон в соответствии со своим мандатом и задачами, которые он получил от Жозепа Борреля.