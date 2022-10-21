Несмотря на политическую напряженность и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС последовательно реализует интеграционную повестку, углубляя сотрудничество между нашими странами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.«В текущем году в условиях новых и непрекращающихся глобальных вызовов мы можем с уверенностью зафиксировать наличие положительных результатов и тенденций взаимной торговли. Мы добились серьезных успехов в процессе становления ЕАЭС. Создан всеобъемлющий общий рынок, заметно выросли показатели взаимной торговли.

Товарооборот Армении со странами ЕАЭС в январе-августе текущего года достиг 2,8 миллиарда долларов США и увеличился на 74 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт Армении увеличился в два раза, импорт увеличился на 58 %», — подчеркнул Пашинян.