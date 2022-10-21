В современных реалиях вопрос устранения существующих на внутреннем рынке ЕАЭС препятствий касается именно обеспечения стабильности внутреннего рынка, что не теряет своей актуальности.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«При всех возможностях, предоставляемых общим рынком ЕАЭС, государства-члены сохраняют особенности и требования национального законодательства и при необходимости, в ответ на новые вызовы на своих внутренних рынках применяют защитные меры. При этом на пути обеспечения ключевой идеи и принципа интеграции, полной реализации четырех принципов свободного пространства ЕАЭС мы последовательно и целенаправленно продвигаемся в направлении устранения существующих препятствий», — отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос устранения препятствий в современных реалиях касается стабильности внутреннего рынка, что не теряет своей актуальности. «Это непрерывный процесс, результативность и эффективность которого во многом зависят от слаженной работы государств-членов и органов союза, а также готовности находить компромиссные решения», — заключил Пашинян.