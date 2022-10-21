Премьер-министр Никол Пашинян сферу электронной коммерции считает важным и современным направлением. По словам премьер-министра, доля электронной коммерции постоянно растет, потому что развитие цифровых платформ в современном мире — процесс неизбежный и перманентный.

«Соответственно эффективное фискальное регулирование в сфере электронной коммерции становится для нас все более актуальным. В этом контексте считаю необходимым как можно скорее принять положения, а затем обсудить несогласованные вопросы, чтобы сформировать надежную систему регулирования, основанную на принципах налогообложения страны», — подчеркнул Пашинян на заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Он отметил, что в рамках развития интегрированной информационной системы ЕАЭС Армения выступает за современные решения по развитию информационных систем и готова активно участвовать в этих процессах.

«Уверен, что формирование последовательных шагов в ИТ-сфере, которые запланированы целевой программой развития единой информационной системы союза до 2027 года, послужит стратегической основой для достижения крайне востребованных цифровых решений», — сказал Пашинян.

Еще одной важной сферой премьер-министр Армении считает промышленный сектор. По его словам, в условиях современных экономических вызовов промышленная кооперация и развитие совместных производств, в том числе в высокотехнологичной сфере, позволят странам-членам быть более конкурентоспособными.

По словам премьер-министра, выработка согласованной политики и механизмов финансирования совместных проектов, направленных на импортозамещение, станет одним из основных условий создания единого рынка продукции стран ЕАЭС.«Уверен, что использование потенциала финансовых институтов и совместные усилия в ближайшее время позволят нам осуществить практический переход к производству востребованных в союзе товаров», — заключил Пашинян.