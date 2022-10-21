Формирование общих отраслевых рынков Евразийского экономического союза в сфере энергетики является не только вопросом выполнения положений Договора о ЕАЭС, но и необходимым условием реализации потенциала экономической интеграции и ресурсной площадкой для полноценного развития отрасли.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В этом контексте мы готовы к конструктивному диалогу, основанному на учете интересов всех государств-членов Союза и на основе взаимопонимания по урегулированию некоторых положений проекта международного соглашения о формировании общего рынка газа, реализация которого позволит государствам-членам в полной мере воспользоваться преимуществами общего газового рынка. В противном случае государства-члены ЕАЭС не смогут использовать потенциал общего газового рынка до окончания действия двусторонних соглашений. Конечно, это очень чувствительная тема, и нам всем нужно понимать масштабы ценового горизонта хотя бы в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр акцентировал внимание и на вопросах сокращения выбросов парниковых газов или углеродной нейтральности, которые, по словам Пашиняна, неуклонно входят не только в экологическую, но и в экономическую и коммерческую повестку дня, диктуя необходимость переосмысления всей модели экономического развития и ускорения шагов к более стабильной и низкоуглеродной экономике. «С точки зрения перехода с декларативного пути на более практический, хотел бы с удовлетворением отметить утверждение первого пакета дорожной карты сотрудничества государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки. В качестве вклада в глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата мы добровольно реализуем ряд мер по сокращению выбросов в соответствии с положениями Парижского соглашения», — заключил Пашинян.