Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с членами новосозданного Общественного совета Республики Арцах.

Как сообщает «Арменпресс», глава страны пожелал членам Общественного совета эффективной работы, подчеркнув, что она, прежде всего, должна быть направлена на усиление общественного контроля над системой государственного управления и углубление отношений между обществом и государством.

В ходе встречи в формате вопросов и ответов были обсуждены последние военно-политические события вокруг Республики Арцах, а также ряд вопросов, связанных с социально-экономической ситуацией и внутренней политикой.