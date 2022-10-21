В ближайшие годы ожидается резкое снижение темпов роста мировой экономики и рецессия.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване заявил Акылбек Жапаров, премьер-министр Кыргызстана, председательствующего в Евразийском экономическом союзе.

«Следует отметить, что прогнозы экономического развития в мире не очень утешительны. В ближайшие годы ожидается резкое падение темпов экономического роста и рецессия мировой экономики», — сказал Жапаров.

Премьер-министр Кыргызстана предложил рабочей группе высокого уровня в целях повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС провести мониторинг экономической конъюнктуры на глобальном и региональном уровнях и при необходимости предложить антикризисный пакет мер.

Жапаров добавил, что в целях обеспечения экономической стабильности страны ЕАЭС согласовали 55 решений органов ЕАЭС и приняли 3 пакета мер. Он сообщил, что на основании принятых решений ставки ввозных таможенных пошлин на 1 310 товаров временно снижены до нуля.«И это продукция продовольственно-сырьевой группы для производства продуктов питания, легкой промышленности, фармацевтической продукции, машиностроения и другой продукции. В целях поддержки бизнеса смягчены требования и ряда технических регламентов союза», — отметил Акылбек Жапаров.