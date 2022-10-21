Динамика роста товарооборота государств ЕАЭС отражает положительное влияние интеграционных процессов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании в расширенном составе Евразийского межправительственного совета в Ереване заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За последний год объем взаимной торговли между государствами союза достиг максимума за все время существования нашего объединения. Он превысил 73 миллиарда долларов. Это почти на 33 % больше, чем в 2020 году”, — отметил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Касаясь сектора продуктов питания и сельхозпродукции, Мишустин сообщил, что здесь рост составляет около 21 %.«Физический объем взаимных поставок увеличился на 11 %. Российский рубль продолжает оставаться основной валютой расчетов, с его использованием было осуществлено 72 % платежей», — добавил Михаил Мишустин.