Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в президентской резиденции принял премьер-министров стран-членов ЕАЭС и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, прибывших в Армению для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян выступил с приветственной речью, в которой, в частности, сказал:

«Приветствую Вас в Армении на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Глубоко убежден, что нынешнее заседание Совета будет способствовать дальнейшему экономическому развитию, расширению евразийских интеграционных процессов и укреплению механизмов обеспечения экономической безопасности наших стран.

Я искренне убежден, что только совместными усилиями мы сможем уверенно двигаться вперед, создавая новые возможности для улучшения качества жизни и повышения благосостояния народов наших стран.

Считаю важным подчеркнуть, что в нынешних условиях, когда наши народы сталкиваются с новыми глобальными и региональными вызовами, необходимо использовать все доступные нам средства и ресурсы для укрепления сотрудничества, координации принятых решений и их эффективной реализации.

Хочу также выразить надежду, что в результате этой встречи, полностью уважая и учитывая взаимные интересы, мы сможем сделать еще один уверенный шаг вперед на пути дальнейшего развития Евразийского экономического пространства.От всей души желаю Вам плодотворной работы».