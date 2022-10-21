На фоне резкого роста цен на энергоносители во всем мире государства-члены ЕАЭС надежно защищены от необоснованного роста цен на энергоносители. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании в расширенном составе Евразийского межправительственного совета в Ереване заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Наш союз надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, что свидетельствует о правильности выбранной нами стратегии интеграции, реализации ранее заключенных межправительственных соглашений», — заявил председатель правительства Российской Федерации.

Мишустин также отметил, что вопросы формирования общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии остаются приоритетными для стран-участниц объединения.По словам главы российского правительства, на состоявшейся в Ереване встрече премьер-министры стран ЕАЭС договорились о реализации совместных действий по недопущению новых препятствий в торговле.