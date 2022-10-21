Первопрестольный Святой Эчмиадзин в своем заявлении коснулся заявлений и суждений, сделанных председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде во время третьего съезда религиозных лидеров Организации тюркских государств относительно карабахского конфликта, назвав их клеветой и ложью.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в заявлении говорится:

«20 октября на третьем съезде религиозных лидеров Организации тюркских государств в Баку, который продолжился в оккупированном Шуши, председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в очередной раз озвучил клеветнические и лживые заявления и суждения о карабахском конфликте, этнических чистках, уничтожении тюркско-исламского культурно-духовного наследия, присвоении святых мест, азербайджанском пацифизме и армянском реваншизме, в связи с которыми государственные и духовные структуры армянской стороны неоднократно давали и дают ответы и пояснения. Духовный лидер Азербайджана даже не гнушался адресовать обвинения в адрес Армянской церкви и в контексте ложных обвинений направил обращение к Святому Эчмиадзину направить наш народ на шаги, которые принесут «не новые бедствия, а спасение».

Странно, что после развязанной Азербайджаном войны против народа Арцаха в 2020 году и совершенных бесчеловечных зверств провокационный дискурс шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде ничуть не изменился. Председатель Управления мусульман Кавказа, который якобы подчеркивает важность мирного сосуществования народов, вопреки духу принятых на трехсторонних встречах духовных лидеров посланий, умалчивает о продолжающейся со стороны Азербайджана агрессии, воинственности и армянофобии, вторжениях на суверенную территорию Армении, ежедневных провокациях на границах, обстрелах мирных населенных пунктов, незаконном удерживании армянских военнопленных и о фактах пыток, зверского лишения жизни, нанесения увечий и осквернения тел жертв, нарушениях права на свободу и независимую жизнь нашего арцахского народа, уничтожения и присвоения армянского исторического, культурного и духовного наследия, которые четко и обоснованно задокументированы международным сообществом и структурами.

Перечисленные вопросы нуждаются в быстром решении, а гуманитарные вопросы еще больше нуждаются во внимании и посреднических усилиях духовного лидера Азербайджана. Святой Эчмиадзин призывает шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в соответствии со своим духовным призванием и миссией предпринять видимые шаги в этом направлении, снять боль и скорбь со скорбящих душ.

Да благословит Всевышний жизнь народов региона дарованным небом миром, милостью и изобилием благодати».